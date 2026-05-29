Centaurus Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Centaurus Energy hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Centaurus Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,23 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at