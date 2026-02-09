Centene gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Centene hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Centene 0,560 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,86 Prozent auf 49,73 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 1,217 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 48,26 Milliarden USD erwartet worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -13,530 USD. Im Vorjahr waren 6,31 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 194,78 Milliarden USD, während im Vorjahr 163,07 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,04 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 193,38 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at