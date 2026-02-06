Centene Aktie

Centene für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766458 / ISIN: US15135B1017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 12:25:11

Centene Guides FY26 Adj. EPS Above Estimates As Q4 Results Top Estimates

(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Friday, healthcare company Centene Corp. (CNC) initiated its earnings, adjusted earnings and total revenue guidance for the full-year 2026.

For fiscal 2026, the company now projects earnings of more than $1.98 per share and adjusted earnings of more than $3.00 per share on total revenues between $186.5 million and $190.5 million.

On average, analysts polled expect the company to report earnings of $2.99 per share on revenues of $192.47 billion for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.

For the fourth quarter, the company reported a net loss attributable to Centene of $1.10 billion or $2.24 per share, compared to net income of $283 million or $0.56 per share in the prior-year quarter.

Excluding items, adjusted floss for the quarter was $1.19 per share, compared to adjusted net income of $0.80 per share in the year-ago quarter.

Total revenues for the quarter grew to $49.73 billion from $40.81 billion in the same quarter last year.

The Street was looking for a loss of $1.22 per share on revenues of $48.35 billion for the quarter.

In Friday's pre-market trading, CNC is trading on the NYSE at $39.50, down $0.42 or 1.05 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Centene Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Centene Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Centene Corp. 32,31 -4,30% Centene Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen