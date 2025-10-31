Centene mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Centene hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 13,50 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 49,69 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,02 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at