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29.10.2026 06:31:29
Centene öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Centene präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -13,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Centene hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,65 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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