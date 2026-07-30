Centene präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Centene äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 2,19 USD. Im letzten Jahr hatte Centene einen Gewinn von -0,510 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 53,58 Milliarden USD gegenüber 48,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at