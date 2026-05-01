Centene stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Centene stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,63 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46,62 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 49,94 Milliarden USD ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,23 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 47,53 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at