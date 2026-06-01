Centenial Surgical Suture hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Centenial Surgical Suture präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Centenial Surgical Suture vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6,34 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,240 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,43 Prozent auf 125,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 133,1 Millionen INR gelegen.

Centenial Surgical Suture vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 6,040 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,010 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 538,40 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Centenial Surgical Suture einen Umsatz von 535,16 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at