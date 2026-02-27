|
Centennial Resource Developement A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Centennial Resource Developement A ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Centennial Resource Developement A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 1,17 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,30 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,28 USD gegenüber 1,45 USD im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,29 Prozent auf 5,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
