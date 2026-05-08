Centennial Resource Developement A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Centennial Resource Developement A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Centennial Resource Developement A im vergangenen Quartal 1,39 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Centennial Resource Developement A 1,38 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at