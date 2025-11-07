Centennial Resource Developement A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Centennial Resource Developement A hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Centennial Resource Developement A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,530 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,32 Milliarden USD – ein Plus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Centennial Resource Developement A 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

