Centennial Resource Developement A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Centennial Resource Developement A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 USD, nach 0,280 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 1,86 Milliarden USD gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at