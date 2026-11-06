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06.11.2026 06:31:28
Centennial Resource Developement A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Centennial Resource Developement A hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Centennial Resource Developement A einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,96 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Centennial Resource Developement A einen Umsatz von 1,32 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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