Center gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Center stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Center hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 100 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,4 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,060 EUR beziffert, während im Vorjahr 0,290 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,18 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,01 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
