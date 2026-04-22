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22.04.2026 06:31:29
Center International Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Center International Group hat am 20.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Center International Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 761,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,190 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,140 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,00 Milliarden CNY gegenüber 2,92 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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