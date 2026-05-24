Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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24.05.2026 14:00:07
Centerbridge in talks to buy stake in $3bn real estate firm
Potential investment in Merritt Properties comes amid a busy stretch for acquisitions in commercial propertyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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