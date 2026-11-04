CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
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04.11.2026 23:30:02
CenterPoint Energy: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, CenterPoint Energy (NYSE:CNP) raised its full-year guidance range for non-GAAP EPS, which represents adjusted earnings per share after removing one-time accounting items, to $1.90 to $1.92. Electric customer demand in its Houston service territory is expanding rapidly across commercial and industrial operations.
Here are three key takeaways from management.
Industrial expansion in Greater Houston is driving commercial energy demand, pushing regional leasing activity up over 30% year over year. To support this demand, the utility plans to energize at least 14 gigawatts, or billions of watts of electrical capacity, by 2030.
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