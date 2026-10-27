CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
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27.10.2026 11:29:56
CenterPoint Energy Inc Profit Rises In Q3
(RTTNews) - CenterPoint Energy Inc (CNP) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $331 million, or $0.50 per share. This compares with $293 million, or $0.45 per share, last year.
Excluding items, CenterPoint Energy Inc reported adjusted earnings of $354 million or $0.53 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.2% to $2.191 billion from $1.988 billion last year.
CenterPoint Energy Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $331 Mln. vs. $293 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.45 last year. -Revenue: $2.191 Bln vs. $1.988 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.90 To $ 1.92
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