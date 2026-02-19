CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
|
19.02.2026 12:32:17
CenterPoint Energy Inc Q4 Income Advances
(RTTNews) - CenterPoint Energy Inc (CNP) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $264 million, or $0.40 per share. This compares with $248 million, or $0.38 per share, last year.
Excluding items, CenterPoint Energy Inc reported adjusted earnings of $295 million or $0.45 per share for the period.
CenterPoint Energy Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $264 Mln. vs. $248 Mln. last year. -EPS: $0.40 vs. $0.38 last year.
