CenterPoint Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CenterPoint Energy lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CenterPoint Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,19 Milliarden USD im Vergleich zu 1,99 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at