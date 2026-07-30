CenterPoint Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CenterPoint Energy hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresviertel hatte CenterPoint Energy 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,15 Milliarden USD – ein Plus von 10,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CenterPoint Energy 1,94 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at