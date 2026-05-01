Centerra Gold: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Centerra Gold hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Centerra Gold im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 665,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 396,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at