Centerra Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Centerra Gold hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,98 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 519,5 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 424,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at