Centerra Gold Swings To Profit In Q4
(RTTNews) - Centerra Gold Inc. (CG.TO, CGAU) on Thursday reported fourth-quarter net earnings of $192.8 million or $0.96 per share, compared to a net loss of $52.5 million or $0.25 per share last year.
Adjusted net earnings were $83.2 million or $0.41 per share, compared to $36.6 million or $0.17 per share last year.
Revenue for the quarter was $401.6 million, compared to $302.4 million last year.
