Centerra Gold zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Centerra Gold lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,51 CAD. Im letzten Jahr hatte Centerra Gold einen Gewinn von 0,460 CAD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Centerra Gold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 628,9 Millionen CAD im Vergleich zu 390,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at