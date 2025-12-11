Connecta AB Aktie
WKN: A0B84J / ISIN: SE0001161530
|
11.12.2025 14:47:06
Centessa Pharmaceuticals CEO Saurabh Saha To Step Down; Mario Accardi Named Replacement
(RTTNews) - Centessa Pharmaceuticals plc (CNTA), a clinical-stage pharmaceutical company, Thursday announced that its chief executive officer Saurabh Saha will step down from his role on January 1, 2026.
Mario Accardi will take over from Saha on the same day.
Previously, Accardi was the CEO and founder of Orexia Therapeutics, a neuroscience company.
In pre-market activity, CNTA shares were trading at $27.99, down 5.34% on the Nasdaq.
