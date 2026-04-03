Centessa Pharmaceuticals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Centessa Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,48 USD gegenüber -0,830 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,460 USD. Im Vorjahr hatten -2,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at