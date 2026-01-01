|
01.01.2026 06:31:28
CENTR Brands: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
CENTR Brands hat am 30.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
