Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras B ließ sich am 23.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras B die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,261 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,390 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 1,54 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 628,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,262 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,53 Milliarden USD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,03 USD. Im letzten Jahr hatte Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras B einen Gewinn von 0,804 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,22 Milliarden USD gegenüber 5,68 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 6,29 Milliarden USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at