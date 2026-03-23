Centrais Eletricas de Santa Catarina öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Centrais Eletricas de Santa Catarina hat am 20.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 4,10 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Centrais Eletricas de Santa Catarina 3,37 BRL je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,06 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Centrais Eletricas de Santa Catarina einen Umsatz von 2,81 Milliarden BRL eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 18,91 BRL gegenüber 18,56 BRL je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 11,90 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 11,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,66 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at