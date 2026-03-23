Centrais Eletricas de Santa Catarina SA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Centrais Eletricas de Santa Catarina SA lud am 20.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,87 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,18 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Centrais Eletricas de Santa Catarina SA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,06 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 2,81 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,85 BRL für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,51 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 11,90 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 10,66 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at