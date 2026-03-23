Centrais Eletricas de Santa Catarina vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Centrais Eletricas de Santa Catarina hat am 20.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 4,26 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Centrais Eletricas de Santa Catarina 3,50 BRL je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 3,06 Milliarden BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,81 Milliarden BRL umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 19,63 BRL. Im letzten Jahr hatte Centrais Eletricas de Santa Catarina einen Gewinn von 19,26 BRL je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 11,90 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Centrais Eletricas de Santa Catarina einen Umsatz von 10,66 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at