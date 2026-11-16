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16.11.2026 06:31:29
Central Automotive Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Central Automotive Products hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 49,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,47 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Central Automotive Products einen Umsatz von 10,65 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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