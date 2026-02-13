|
Central Automotive Products: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Central Automotive Products hat am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 45,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 41,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,92 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,79 Milliarden JPY ausgewiesen.
