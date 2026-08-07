Central Automotive Products stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Central Automotive Products hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,37 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 35,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,44 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,80 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at