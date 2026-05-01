Central Bancompany (B) Non-Voting: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Central Bancompany (B) Non-Voting hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 USD, nach 0,430 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 323,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 299,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at