Central Bancompany (B) Non-Voting hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Central Bancompany (B) Non-Voting hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,75 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Central Bancompany (B) Non-Voting 1,39 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,23 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,11 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at