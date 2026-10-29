Central Bancompany (B) Non-Voting stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Central Bancompany (B) Non-Voting äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 USD, nach 0,440 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Central Bancompany (B) Non-Voting im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 333,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 306,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at