Central Bancompany Aktie
WKN DE: A41LM3 / ISIN: US1524131000
|
02.03.2026 16:39:08
Central Bancompany CEO Buys Nearly $1 Milllion Worth of Shares as Stock Rises Post-IPO
John Ross, President and CEO of Central Bancompany (NASDAQ:CBC), reported the open-market purchase of 40,000 shares valued at approximately $980,000 on Feb. 6, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($24.50); post-transaction value based on the market close price on Feb. 6, 2026. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Central Bancompany
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Central Bancompany
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Central Bancompany
|24,58
|1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.