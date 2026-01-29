|
29.01.2026 06:31:29
Central Bancompany: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Central Bancompany hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Central Bancompany ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,23 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,11 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!