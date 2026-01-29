Central Bancompany: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Central Bancompany hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Central Bancompany ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,23 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,11 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at