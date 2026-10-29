|
29.10.2026 06:31:29
Central Bancompany: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Central Bancompany hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Central Bancompany 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 333,9 Millionen USD – ein Plus von 8,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Central Bancompany 306,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!