Central Bancompany: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Central Bancompany hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Central Bancompany 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 333,9 Millionen USD – ein Plus von 8,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Central Bancompany 306,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at