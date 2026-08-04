Central Bancompany, Inc. Bottom Line Climbs In Q2

(RTTNews) - Central Bancompany, Inc. (CBC) revealed a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $113.77 million, or $0.47 per share. This compares with $91.37 million, or $0.41 per share, last year.

Excluding items, Central Bancompany, Inc. reported adjusted earnings of $113.30 million or $0.47 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.2% to $282.34 million from $245.12 million last year.

Central Bancompany, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $113.77 Mln. vs. $91.37 Mln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.41 last year. -Revenue: $282.34 Mln vs. $245.12 Mln last year.