Central Bancompany, Inc. Q3 Profit Advances

(RTTNews) - Central Bancompany, Inc. (CBC) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $116.24 million, or $0.48 per share. This compares with $97.09 million, or $0.44 per share, last year.

Excluding items, Central Bancompany, Inc. reported adjusted earnings of $116.07 million or $0.48 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.6% to $285.65 million from $255.94 million last year.

Central Bancompany, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $116.24 Mln. vs. $97.09 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.44 last year. -Revenue: $285.65 Mln vs. $255.94 Mln last year.