Capitol Bancorp Aktie
WKN: 923188 / ISIN: US14056D1054
|
12.11.2025 14:10:31
Central Bancompany Launches IPO Of 17.78 Mln Shares
(RTTNews) - Central Bancompany, Inc. (CBCY), on Wednesdatannounced the launch of its initial public offering of 17,778,000 shares of its Class A common stock.
The company expects to grant underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 2,666,700 shares at the public offering price, less underwriting discounts.
The IPO price is expected to range between $21.00 and $24.00 per share.
Central Bancompany has applied to list its Class A common stock on the Nasdaq Global Select Market under the ticker symbol "CBC."
On Tuesday, Central Bancompany closed trading 0.52% lesser at $21.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capitol Bancorp Ltd.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Capitol Bancorp Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!