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01.05.2026 06:31:29
Central Bancompany stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Central Bancompany stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Central Bancompany 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 323,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Central Bancompany 299,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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