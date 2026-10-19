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19.10.2026 06:31:29
Central Bank of India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Central Bank of India lud am 17.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,64 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Central Bank of India 1,36 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 117,74 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,84 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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