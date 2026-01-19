Central Bank of India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Central Bank of India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Central Bank of India ein EPS von 1,11 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 110,07 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 97,74 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at