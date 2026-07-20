Central Bank of India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Central Bank of India hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,46 INR gegenüber 1,42 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,92 Prozent auf 107,14 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 104,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at