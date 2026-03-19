Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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19.03.2026 15:49:39
Central Banks Brace for Inflation as Energy Prices Surge
Traders expect Europe’s central bankers to raise rates several times this year to address a sharp increase in inflation because of higher energy prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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