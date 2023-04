Central China Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Central China Securities präsentierte in der am 24.04.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

Beim Umsatz wurden 463,5 Millionen CNY gegenüber 388,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at